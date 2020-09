Voda na Zlatých pieskoch nie je zdraviu škodlivá, uistili hygienici

Bratislava 26. septembra (TASR) – Voda na Zlatých pieskoch nie je zdraviu škodlivá ani nebezpečná v prípade kúpania sa v jazere. Oznámil to starosta bratislavského Ružinova Martin Chren (nezávislý) na základe správy Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorú prezentoval na sociálnej sieti.



Správa hovorí o výsledkoch analýz vzoriek vody, ktoré v auguste hygienici odobrali na piatich miestach prírodného kúpaliska, rovnako tak úrad komentoval dáta prezentované v médiách. “Vo vzorke povrchovej vody ani vo vzorkách vody na kúpanie nebola preukázaná prítomnosť znečistenia a chemických látok na úrovni, na základe ktorej by bolo možné vyhodnotiť kvalitu vody na kúpanie ako nevyhovujúcu a predpokladať zdravotné riziko pre kúpajúcich sa,“ konštatujú hygienici.



Upozorňujú tiež, že pri porovnávaní získaných výsledkov s limitnými hodnotami pre pitnú vodu je potrebné zdôrazniť, že limitné hodnoty pre pitnú vodu sú založené na celoživotnom a pravidelnom príjme týchto látok pri konzumácii pitnej vody, preto nie je možné ich uplatňovať automaticky pri vode na kúpanie.



O výskyte pesticídov vo vode na Zlatých pieskoch informovali počas leta zástupcovia mimoparlamentnej strany Spolu. Výsledky svojich analýz spájali s rozšírením znečistenia podzemnej vody v areáli spoločnosti Istrochem v bratislavskom Novom Meste. O zisteniach informovali na začiatku júna. Samospráva susediaceho Ružinova si dala následne urobiť prieskum jednej zo studní v Trnávke, ktorá kontamináciu podzemných vôd na území mestskej časti nepotvrdila. Starosta Chren však deklaroval, že mestská časť bude požadovať pravidelný monitoring kvality vody v celej postihnutej oblasti vzhľadom na to, že prúdenie podzemných vôd z Istrochemu smeruje aj cez územie Ružinova.