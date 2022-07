Voda v kúpaliskách na severovýchode SR vyhovuje hygienickým kritériám

Prešov 16. júla (TASR) - Voda v prírodných i umelých kúpaliskách na severovýchode Slovenska vyhovuje hygienickým kritériám. Hygienici z Prešova, Svidníka a Bardejova odobrali vzorky z jednotlivých kúpalísk, výsledky z väčšiny z nich už majú k dispozícii.



V okrese Sabinov sú pre záujemcov k dispozícii letné kúpalisko v Sabinove, letné kúpalisko v Lipanoch a termálne kúpalisko Aquapark Lipany. V okrese Prešov je to letné kúpalisko na Sídlisku III v Prešove, kúpalisko v mestskej časti Prešova Solivar a v rekreačnej oblasti Sigord v katastri obce Kokošovce. Voda v letných kúpaliskách je hygienikmi sledovaná minimálne raz mesačne počas prevádzky.



V Prešove je k dispozícii prírodné kúpalisko Delňa. Voda je tam hygienikmi sledovaná od začiatku prevádzky každé dva týždne.



"Areály týchto kúpalísk sú upravené a kvalita vody na kúpanie spĺňa požadované kritériá," uviedol pre TASR vedúci kancelárie prešovského regionálneho hygienika Pavel Liška.



Ako povedal, verejnosti neodporúčajú kúpanie vo voľnej prírode, pretože sa dostávajú do kontaktu s množstvom mikroorganizmov, ktoré môžu ohroziť ich zdravie. "Kúpanie je tam len na vlastné nebezpečie," skonštatoval Liška.



Hygienici zároveň odporúčajú nenavštevovať kúpalisko chorým alebo ľuďom s príznakmi ochorenia. Zároveň je potrebné sa dôkladne osprchovať pred vstupom do bazéna, vyvarovať sa náhodnému prehltnutiu bazénovej vody či rešpektovať pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.



Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku počas tohto týždňa odobrali vzorky vody z piatich bazénov, dvoch vonkajších a troch vnútorných z kúpaliska vo Svidníku. Výsledky podľa regionálnej hygieničky Heleny Hrebeňakovej zatiaľ nemajú.



"Vzorky vody z prírodných kúpalísk Veľká Domaša – Valkov a Tíšava boli odobraté minulý týždeň a vyhovujú požiadavkám na kúpanie. Budúci týždeň sú naplánované odbery vzoriek vody z letného kúpaliska v Stropkove a aj z obidvoch prírodných kúpalísk," doplnila Hrebeňaková.



V okrese Bardejov sú podľa regionálnej hygieničky Ivany Klobušovskej záujemcom k dispozícii tri umelé kúpaliska v Bardejove, Bardejovských Kúpeľoch a v Nižnej Polianke.



"Stav kúpalísk a kvalita vody podľa doteraz vyšetrených vzoriek vôd vyhovuje vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR," dodala Klobušovská.