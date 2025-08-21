Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Voda v ramene Váhu v Komárne je opäť vhodná na kúpanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) ešte v júli vyhodnotil vodu ako nevhodnú na kúpanie pre riasy, ktoré sa v nej rozmnožili.

Autor TASR
Komárno 21. augusta (TAS) - Kvalita vody v mŕtvom ramene Váhu v Komárne sa zlepšila a je možné sa tam kúpať. Informoval o tom mestský úrad po opätovnom rozbore vzoriek, ktoré sa odoberali 12. augusta.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) ešte v júli vyhodnotil vodu ako nevhodnú na kúpanie pre riasy, ktoré sa v nej rozmnožili. „Po augustovom odbere vzoriek skonštatovala vedúca RÚVZ v Komárne Denisa Masárová, že kvalita vody v mŕtvom ramene Váhu je v súlade s mikro- a hydrobiologickými hodnotami,“ uviedla radnica.

Ako pripomenula, vodu v ramene Váhu spravuje vodohospodárska spoločnosť, ktorá ho na jar a na jeseň dopĺňa čerstvou vodou zo susedných kanálov. „Plánuje aj odstránenie rias, čo by pomohlo zabrániť ich šíreniu. Kvalitu vody zlepšuje aj jej cirkulácia, priaznivý vplyv tak má aj prevádzka požičovne vodných bicyklov a lodí i nainštalovaná fontána,“ doplnil mestský úrad.
