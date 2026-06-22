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Voda z prameňa Červeného medokýša naďalej nie je vhodná na pitie
Podrobnejšie výsledky rozboru vody nájdu záujemcovia na webe mesta v časti životné prostredie.
Autor TASR
Zvolen 22. júna (TASR) - Voda z prameňa Červeného medokýša pod Pustým hradom vo Zvolene naďalej nie je vhodná na pitie. Rozbor vody vykazuje zvýšený výskyt baktérií. Mesto Zvolen o tom informuje na sociálnej sieti.
Podotýka, že rozbor dala samospráva urobiť začiatkom júna. Prítomnosť baktérií v pitnej vode podľa nej slúži ako hlavný hygienický indikátor možného fekálneho znečistenia a možného výskytu iných nebezpečných patogénov. Mesto tvrdí, že robí opatrenia na zistenie príčiny opakujúceho sa znečistenia prameňa. „Geologický prieskum podzemných a povrchových vôd v lokalite zdroj znečistenia nepotvrdil,“ zdôrazňuje. Ako podotýka, vlani mesto podalo podnet na stavebný inšpektorát, ktorý má kompetenciu na kontrolu stavieb v okolí medokýša. „Výsledky však ešte nie sú známe,“ zhrnulo.
Samospráva poznamenala, že voda zo staničného medokýša je podľa analýzy v poriadku a ľudia ju bez obáv môžu piť. Prameň vyteká na zvolenskej stanici od roku 1958, keď v týchto miestach robili geologický prieskum pred výstavbou novej železničnej stanice. Až do obnovy v roku 2016 bol priestor v stave z roku 1977, keď okolie prameňa zrekonštruovali a postavili aj stojan na prítok minerálky.
Podrobnejšie výsledky rozboru vody nájdu záujemcovia na webe mesta v časti životné prostredie.
Podotýka, že rozbor dala samospráva urobiť začiatkom júna. Prítomnosť baktérií v pitnej vode podľa nej slúži ako hlavný hygienický indikátor možného fekálneho znečistenia a možného výskytu iných nebezpečných patogénov. Mesto tvrdí, že robí opatrenia na zistenie príčiny opakujúceho sa znečistenia prameňa. „Geologický prieskum podzemných a povrchových vôd v lokalite zdroj znečistenia nepotvrdil,“ zdôrazňuje. Ako podotýka, vlani mesto podalo podnet na stavebný inšpektorát, ktorý má kompetenciu na kontrolu stavieb v okolí medokýša. „Výsledky však ešte nie sú známe,“ zhrnulo.
Samospráva poznamenala, že voda zo staničného medokýša je podľa analýzy v poriadku a ľudia ju bez obáv môžu piť. Prameň vyteká na zvolenskej stanici od roku 1958, keď v týchto miestach robili geologický prieskum pred výstavbou novej železničnej stanice. Až do obnovy v roku 2016 bol priestor v stave z roku 1977, keď okolie prameňa zrekonštruovali a postavili aj stojan na prítok minerálky.
Podrobnejšie výsledky rozboru vody nájdu záujemcovia na webe mesta v časti životné prostredie.