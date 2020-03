Voda z verejného vodovodu je bezpečná, deklarujú vodárne

Bratislava 23. marca (TASR) - Voda z verejného vodovodu je bezpečná. Deklaruje to Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) s tým, že podľa všetkých dostupných informácií je šíriaci sa nový koronavírus veľmi citlivý na dezinfekciu na báze chlóru, ktorá sa bežne pridáva do pitnej vody. Pitná voda z vodovodného kohútika, podľa bratislavských vodární, nemá potenciál stať sa prenášačom vírusu. TASR o tom informoval hovorca BVS Peter Podstupka.



Spôsob ťažby vody z podzemných studní, ktoré využíva BVS, je podľa vodárne mimoriadne bezpečný, pretože voda prechádza podložím a počas tohto procesu sa prirodzene čistí. Ľudia sa preto podľa BVS nemusia v súčasnosti báť používať vodu z verejných vodovodov.



"Chcem uistiť verejnosť, že sme spravili všetky potrebné preventívne opatrenia, aby sa ľudia mohli spoľahnúť na to, že voda, ktorú pijú a používajú na umývanie rúk je maximálne bezpečná," uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš.



Vodárne poukazujú aj na fakt, že nový koronavírus je podľa aktuálne dostupných informácií na dezinfekciu chlórom ešte citlivejší ako viaceré patogény, ktoré sa z vody týmto spôsobom bežne odstraňujú. "Laboratórium BVS aj v tejto mimoriadnej situácii, vykonáva kontrolu kvality dodávanej pitnej vody z vodárenských objektov, a to v legislatívne predpísanom rozsahu sledovaných ukazovateľov kvality pitnej vody. Tieto fakty okrem Úradu verejného zdravotníctva SR potvrdila aj Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá navyše zdôraznila, že doteraz nebola pitná voda ani v jednom prípade potvrdená ako zdroj prenosu tohto ochorenia," spresnil Podstupka.



Opatrenia, ktoré BVS prijala na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, sú sústredené hlavne na ochranu jej zamestnancov. Musí mať totiž vytvorené personálne zálohy v prípade nárastu chorobnosti. BVS preto už týždeň funguje v krízovom personálnom režime. V maximálnej možnej miere je pri jej zamestnancoch využívaná práca z domu. "Preorganizovali sa smeny na technických objektoch tak, aby sa minimalizovalo prípadné šírenie nákazy alebo sa vyškolil ďalší personál na obsluhu kľúčových činností v BVS," spresnil Podstupka. V rámci týchto opatrení by podľa jeho slov prichádzalo do úvahy napríklad aj operatívne nasadenie ľudí naprieč regiónom či optimalizácia pracovných postupov tak, aby ich v prípade potreby mohli vykonávať aj menej početné skupiny zamestnancov.



BVS chce tiež rokovať s príslušnými inštitúciami o tom, aby boli v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, testovaní zamestnanci vodární, ako dodávateľ strategickej komodity, prioritne. "Cieľom je garantovať bezpečnú dodávku vody aj v prípade nárastu chorobnosti," spresnil Podstupka.