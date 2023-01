Voda zo Suchej zaplavila polia pri obci Prša

Prša 20. januára (TASR) – Pri obci Prša v okrese Lučenec zaplavila vo štvrtok (19. 1.) popoludní voda z rieky Suchá priľahlé polia. Príčinou je výver na tunajšej ochrannej hrádzi. Na mieste zasahovali do večerných hodín dobrovoľní hasiči z okolitých obcí i vodohospodári, s umiestňovaním vriec s pieskom pokračovali aj v piatok. Pre TASR to uviedol starosta obce Gábor Nagy.



Ako pre TASR uviedol Nagy, voda z rieky zaplavila len poľnohospodársku pôdu, do intravilánu obce sa nedostala. Samospráva ešte vo štvrtok vyhlásila na toku druhý stupeň povodňovej aktivity, v piatok sa situácia aj vďaka vytvoreniu zábran z vriec s pieskom zlepšila. Na mieste zasahovali dobrovoľní hasiči z Prše, Buzitky, Fiľakova, Lučenca i vodohospodári.



Koryto rieky Suchá sa podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku naplnilo v dôsledku výdatného dažďa. "Na upravenom úseku toku evidujeme výver na vzdušnej strane pravostrannej ochrannej hrádze, ktorý bol vodohospodármi zabezpečený vrecami s pieskom. Na premočenej pôde sa na niekoľkých miestach vrecovanej ohrádzky začali tvoriť otvory, následkom čoho začala voda vytekať na polia," uviedol hovorca SVP Marián Bocák s tým, že situáciu naďalej monitorujú.