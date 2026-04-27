Vodácku sezónu v Trnavskom kraji otvorí podujatie S Vesnou na vodu
Autor TASR
Trnava 27. apríla (TASR) - Vodácku sezónu v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) otvorí v piatok (1. 5.) podujatie S Vesnou na vodu, ktoré sa uskutoční piatykrát. Milovníci splavov sa vydajú na štyri vodné toky regiónu, pričom podujatie je určené aj pre rodiny s deťmi a začiatočníkov. TASR o tom informoval Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.
Cieľom je upriamiť pozornosť na potenciál vodných tokov ako súčasti ponuky TTSK, ktorá prepája pobyt v prírode s poznávaním regiónu a športovými zážitkami. „Na piatok 1. mája sme pripravili vodácke výlety po Malom Dunaji, Dunajských ramenách a Váhu. S Vesnou sa stretneme aj na Baťovom kanáli, kde sa v tento deň tradične otvára vodácka sezóna. Účastníci nepotrebujú žiadne špeciálne vybavenie ani skúsenosti,“ uviedla výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.
V rámci programu sa účastníci vydajú na splav Váhu v úseku Sokolovce - Hlohovec, Malého Dunaja medzi Tomášikovom a Jahodnou, Dunajských ramien v lokalite Vojka nad Dunajom a Baťovho kanála z Prístavu Skalica. „Vodné toky ponúkajú možnosť spoznávať prírodné krásy z inej perspektívy a predstavujú kvalitne strávený čas s blízkymi. V priemere sa každoročne zúčastní na podujatí takmer 300 výletníkov,“ dodala Mikulová.
