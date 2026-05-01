Vodácku sezónu v Trnavskom kraji otvorilo podujatie S Vesnou na vodu
Autor TASR
Trnava 1. mája (TASR) - Podujatie S Vesnou na vodu otvorilo 1. mája vodácku sezónu v trnavskom regióne. Milovníci splavov sa v piatok vydali na štyri toky.
Ako informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK), plavby sa konajú na Váhu medzi Sokolovcami a Hlohovcom. Malý Dunaj sa splavuje od vodného mlyna v Tomášikove, Dunajské ramená z Vojky nad Dunajom a späť a na Baťovom kanále sa koná plavba s lodivodom. „Splavovanie riek sa v destinácii Trnavský kraj zážitkov stáva čoraz populárnejšou formou trávenia voľného času. Cieľom otvorenia vodáckej sezóny S Vesnou na vodu je upriamiť pozornosť na potenciál vodných tokov ako dôležitej súčasti výletnej ponuky Trnavského kraja, ktorá spája pobyt v prírode s poznávaním krajiny a s cestovateľskými i športovými zážitkami,“ uviedol TTSK.
Výhodou prvomájových splavov je, že účastníci nemusia mať žiadne špeciálne vybavenie ani predchádzajúce skúsenosti so splavovaním. „Naším dlhodobým cieľom v rámci destinačného marketingu je propagácia splavovania ako jednej z kľúčových atraktivít, ktorá je v rôznych formách dostupná naprieč celým Trnavským krajom. Vodné toky ponúkajú možnosť spoznávať prírodné krásy z inej perspektívy a predstavujú kvalitne strávený čas s blízkymi. V priemere sa každý rok vydá S Vesnou na vodu takmer 300 výletníkov,“ dodala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Agáta Mikulová.
