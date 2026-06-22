< sekcia Regióny
Vodácky festival Trojriečie ponúka splav troch riek počas troch dní
Trojriečie využíva jedinečnú polohu regiónu medzi riekami Hron, Dunaj a Ipeľ na slovenskej i maďarskej strane.
Autor TASR
Kamenín 22. júna (TASR) - Tri rieky v dvoch krajinách počas jedného víkendu majú možnosť splaviť na kajaku, paddleboarde alebo kanoe účastníci vodáckeho festivalu Trojriečie. Jeho piaty ročník sa uskutoční na juhu Nitrianskeho kraja od 26. do 28. júna. Festival je určený pre rekreačných a skúsených vodákov, ale aj pre začiatočníkov, informoval za organizátorov Jozef Kubovič.
Trojriečie využíva jedinečnú polohu regiónu medzi riekami Hron, Dunaj a Ipeľ na slovenskej i maďarskej strane. Okrem samotných splavov ponúkne testovanie kajakov a peddleboardov, pilates, jogu, večerné premietanie expedície Trópy na kajaku i workshop na tému, ako prejsť pereje na supe a seakajaku. Ubytovanie účastníkov festivalu je zabezpečené počas obidvoch nocí v kempingu K2 v Kameníne.
Piatok 26. júna bude patriť Hronu. Festival odštartuje deväť kilometrov dlhým splavom Hronovce - Čata. Pokračovať bude nočným splavom Čata - Kamenín dlhým 10 kilometrov. „Nočný Hron sa už stal kultovým splavom, minulý rok ho absolvovalo zhruba 60 ľudí,“ skonštatovali organizátori.
Dunajskú sobotu odštartuje splav Kravany - Ostrihom v dĺžke 20 kilometrov. Záujemcovia si môžu trasu predĺžiť až do Chľaby. Ipeľská nedeľa ponúkne 20 kilometrov dlhý splav Kosihy - Szob.
Trojriečie využíva jedinečnú polohu regiónu medzi riekami Hron, Dunaj a Ipeľ na slovenskej i maďarskej strane. Okrem samotných splavov ponúkne testovanie kajakov a peddleboardov, pilates, jogu, večerné premietanie expedície Trópy na kajaku i workshop na tému, ako prejsť pereje na supe a seakajaku. Ubytovanie účastníkov festivalu je zabezpečené počas obidvoch nocí v kempingu K2 v Kameníne.
Piatok 26. júna bude patriť Hronu. Festival odštartuje deväť kilometrov dlhým splavom Hronovce - Čata. Pokračovať bude nočným splavom Čata - Kamenín dlhým 10 kilometrov. „Nočný Hron sa už stal kultovým splavom, minulý rok ho absolvovalo zhruba 60 ľudí,“ skonštatovali organizátori.
Dunajskú sobotu odštartuje splav Kravany - Ostrihom v dĺžke 20 kilometrov. Záujemcovia si môžu trasu predĺžiť až do Chľaby. Ipeľská nedeľa ponúkne 20 kilometrov dlhý splav Kosihy - Szob.