< sekcia Regióny
Vodárenská nádrž Turček otvorí svoje priestory verejnosti
Dospelých aj detských návštevníkov čaká sprístupnenie vnútorných častí vodnej stavby, prezentácia o vodnej stavbe či ukážky práce vodohospodárskych laboratórií a potápačov.
Autor TASR
Turček 29. mája (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) organizuje Deň otvorených dverí na vodárenskej nádrži Turček pri príležitosti 30. výročia jej uvedenia do prevádzky. Návštevníci budú môcť nazrieť do miest, kam sa bežne verejnosť nedostane a zažiť vodnú stavbu z úplne inej perspektívy. Ako TASR informoval hovorca SVP Marián Bocák, sobotné (30. 5.) podujatie je od 9.00 do 15.00 h určené pre širokú verejnosť.
Dospelých aj detských návštevníkov čaká sprístupnenie vnútorných častí vodnej stavby, prezentácia o vodnej stavbe či ukážky práce vodohospodárskych laboratórií a potápačov. Sprievodný program prinesie tvorivé dielne, zážitkové čítanie, hernú zónu pre deti, maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie i možnosť občerstvenia.
Návštevníci budú môcť parkovať pod hrádzou, v prípade zaplnenia aj na určených plochách v obci Turček. SVP upozorňuje, že vstup do interiéru a exteriéru vodnej stavby je na vlastné riziko. Vstup do podzemných častí je vhodný pre návštevníkov schopných zdolať približne 1000 schodov. „Z bezpečnostných dôvodov môže byť vstup obmedzený maloletým osobám a osobám pod vplyvom alkoholu. Odporúčame vhodnú obuv kvôli možnému mokrému povrchu v podzemných častiach,“ doplnili organizátori.
Dospelých aj detských návštevníkov čaká sprístupnenie vnútorných častí vodnej stavby, prezentácia o vodnej stavbe či ukážky práce vodohospodárskych laboratórií a potápačov. Sprievodný program prinesie tvorivé dielne, zážitkové čítanie, hernú zónu pre deti, maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie i možnosť občerstvenia.
Návštevníci budú môcť parkovať pod hrádzou, v prípade zaplnenia aj na určených plochách v obci Turček. SVP upozorňuje, že vstup do interiéru a exteriéru vodnej stavby je na vlastné riziko. Vstup do podzemných častí je vhodný pre návštevníkov schopných zdolať približne 1000 schodov. „Z bezpečnostných dôvodov môže byť vstup obmedzený maloletým osobám a osobám pod vplyvom alkoholu. Odporúčame vhodnú obuv kvôli možnému mokrému povrchu v podzemných častiach,“ doplnili organizátori.