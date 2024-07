Stredoslovenská vodárenská spoločnosť v Rudlovej dobuduje kanalizáciu

Banská Bystrica 1. júla (TASR) - V banskobystrickej mestskej časti Rudlová dobudujú verejnú kanalizáciu pre vyše 80 domácností. Jej dĺžka má byť 1,2 kilometra a viesť bude ulicami Pod Banošom, Odbojárov, Strmá a Dedinská. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) na to v máji získala z ministerstva životného prostredia nenávratný finančný príspevok v sume viac ako dva milióny eur. Informoval o tom v pondelok primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Zámerom je odľahčiť Rudlovský potok od splaškov produkovaných v tejto mestskej časti a odvádzať ich pomocou novovybudovanej kanalizácie do čistiarne odpadových vôd.



Koncepcia dobudovania kanalizácie v Rudlovej sa začala riešiť už v roku 2012 vypracovaním projektu pre vydanie územného rozhodnutia. O rok neskôr pokračovalo majetkovoprávne vyrovnanie a príprava podkladov pre vydanie územného rozhodnutia. Počas celého procesu bolo identifikovaných viac ako 400 rôznych vlastníkov stavbou dotknutých pozemkov, čo výrazne skomplikovalo proces prípravy stavby. Trasa kanalizačných zberačov a celkového technického riešenia sa preto niekoľkokrát menila.



Ku konečnému technickému riešeniu došlo v roku 2017. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v roku 2018. Po vydaní stavebného povolenia v októbri nasledujúceho roka sa vzhľadom na vysoké investičné náklady a ekonomickú nenávratnosť rozdelil projekt na dve etapy.



"V prvej etape projektu sa pred tromi rokmi vybudovalo výtlačné potrubie z miesta budúcej čerpacej stanice do existujúceho zberača, ktorý odvádza splaškové odpadové vody na čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica. Počas druhej etapy bola v roku 2022 realizovaná stavebná časť čerpacej stanice, ktorá bude cez výtlačné potrubie transportovať odpadové vody do existujúceho zberača. Začiatkom tohto roka sme sa uchádzali o nenávratný finančný príspevok, ktorý sa nám podarilo získať a vďaka tomu máme možnosť dobudovať verejnú kanalizáciu v Rudlovej," vysvetlil riaditeľ odboru investičného StVS Peter Neuzer. Predpokladané dokončenie projektu je v roku 2028.



V zmysle platnej legislatívy je povinnosťou každého obyvateľa napojiť sa na existujúcu kanalizáciu. Jej vybudovaním sa podľa StVS výrazne zlepší stav miestnych povrchových tokov a následne i samotného Hrona. Nebude sa ani zhoršovať stav podzemných vôd, zvýši sa komfort bývania v Rudlovej a zlepší sa hygienický i životný štandard obyvateľov.



"O dobudovanie verejnej kanalizácie v Rudlovej sme sa snažili dlhodobo. Základnou podmienkou na začatie realizácie stavby je podpísanie budúcich zmlúv o pripojení sa na ňu obyvateľmi. Po jej dokončení a právoplatnom skolaudovaní bude majiteľom nehnuteľností umožnené napájať sa na novovybudovanú verejnú kanalizáciu. Súčinné bude v tomto smere aj mesto. Zorganizujeme spolu s pracovníkmi vodárenskej spoločnosti v septembri stretnutie s obyvateľmi, kde sa dozvedia viac o technicko-realizačnej stránke projektu. Technický pracovník vodárenskej spoločnosti obyvateľom poskytne všetky podklady a informácie na realizáciu prípojok k verejnej kanalizácii," dodal Nosko.