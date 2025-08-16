< sekcia Regióny
Vodárenská veža v Komárne sa po 80 rokoch vrátila do mestských rúk
História vodárenskej veže siaha do 19. storočia. Obyvatelia Komárna vtedy používali dunajskú vodu, ktorú si privážali vo vozoch a pred použitím ju filtrovali cez riečny piesok.
Autor TASR
Komárno 16. augusta (TASR) - Historická vodárenská veža v Komárne sa po ôsmich desaťročiach vrátila do mestských rúk. Na základe schválenia valným zhromaždením Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa po šesťročných rokovaniach stala majetkom mestskej akciovej spoločnosti Komárňanské vodárne a kanalizácie (KOMVaK), informovala radnica.
Podľa riaditeľa spoločnosti Patrika Rumana objekt nie je len technickou pamiatkou. Dlhodobým cieľom vedenia mesta je, aby sa z vodárenskej veže stal nielen historický objekt, ale aj živé miesto pre komunitné, kultúrne a voľnočasové aktivity. „Chceme túto stavbu pretvoriť tak, aby si ju mohli obyvatelia užiť aj zvnútra. Aby to bolo miesto stretnutí, oddychu a zábavy, kde sa budú pravidelne konať podujatia,“ povedal primátor Béla Keszegh.
História vodárenskej veže siaha do 19. storočia. Obyvatelia Komárna vtedy používali dunajskú vodu, ktorú si privážali vo vozoch a pred použitím ju filtrovali cez riečny piesok. V 90. rokoch 19. storočia začali s vŕtaním studní, na Alžbetinom ostrove objavili kvalitnú pitnú vodu. Po vypracovaní plánov na mestský vodovod bolo miesto na výstavbu veže určené na Ráckerte, jednom z najvyšších bodov mesta. Lokalita bola pôvodne srbským cintorínom, neskôr miestom ťažby hliny a nakoniec skládkou odpadu.
Projekt vodárenskej veže vypracoval kráľovský stavebný inžinier Elemér Zarka v máji 1901. Romantická stavba s výškou 28 metrov bola dokončená v auguste 1902. Mestu patrila až do roku 1945, neskôr bola zoštátnená a počas privatizácie sa dostala do vlastníctva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Vodárenská veža stará 123 rokov je dodnes plne funkčná. „Ak by to bolo potrebné, dokázala by zabezpečiť zásobovanie vodou až po tretie poschodie budov v meste,“ povedal István Fekete, bývalý riaditeľ vodární a kanalizácií v Komárne. Technologické vybavenie bolo čiastočne vymenené v 60. rokoch 20. storočia a exteriér bol renovovaný v roku 1973.
Nádrž veže bola zmontovaná teplým nitovaním, má objem 500 kubických metrov, priemer desať metrov a výšku sedem metrov. Voda sa v nej vymieňa tak, že keď spotreba klesne, hladina sa zvýši, čím sa čerpadlá automaticky vypnú. Keď hladina opäť klesne, čerpadlá sa spustia.
Podľa riaditeľa spoločnosti Patrika Rumana objekt nie je len technickou pamiatkou. Dlhodobým cieľom vedenia mesta je, aby sa z vodárenskej veže stal nielen historický objekt, ale aj živé miesto pre komunitné, kultúrne a voľnočasové aktivity. „Chceme túto stavbu pretvoriť tak, aby si ju mohli obyvatelia užiť aj zvnútra. Aby to bolo miesto stretnutí, oddychu a zábavy, kde sa budú pravidelne konať podujatia,“ povedal primátor Béla Keszegh.
História vodárenskej veže siaha do 19. storočia. Obyvatelia Komárna vtedy používali dunajskú vodu, ktorú si privážali vo vozoch a pred použitím ju filtrovali cez riečny piesok. V 90. rokoch 19. storočia začali s vŕtaním studní, na Alžbetinom ostrove objavili kvalitnú pitnú vodu. Po vypracovaní plánov na mestský vodovod bolo miesto na výstavbu veže určené na Ráckerte, jednom z najvyšších bodov mesta. Lokalita bola pôvodne srbským cintorínom, neskôr miestom ťažby hliny a nakoniec skládkou odpadu.
Projekt vodárenskej veže vypracoval kráľovský stavebný inžinier Elemér Zarka v máji 1901. Romantická stavba s výškou 28 metrov bola dokončená v auguste 1902. Mestu patrila až do roku 1945, neskôr bola zoštátnená a počas privatizácie sa dostala do vlastníctva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Vodárenská veža stará 123 rokov je dodnes plne funkčná. „Ak by to bolo potrebné, dokázala by zabezpečiť zásobovanie vodou až po tretie poschodie budov v meste,“ povedal István Fekete, bývalý riaditeľ vodární a kanalizácií v Komárne. Technologické vybavenie bolo čiastočne vymenené v 60. rokoch 20. storočia a exteriér bol renovovaný v roku 1973.
Nádrž veže bola zmontovaná teplým nitovaním, má objem 500 kubických metrov, priemer desať metrov a výšku sedem metrov. Voda sa v nej vymieňa tak, že keď spotreba klesne, hladina sa zvýši, čím sa čerpadlá automaticky vypnú. Keď hladina opäť klesne, čerpadlá sa spustia.