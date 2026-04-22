Vodárenské múzeum patrí festivalu prírode blízkych riešení
Chýbať nebudú ani prezentácie, premietania filmov a výstavy venované ochrane prírody.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Vodárenské múzeum v Bratislave patrí v stredu, pri príležitosti Dňa Zeme, festivalu prírode blízkych riešení. Podujatie je doobeda venované školám a študentom, popoludní je zamerané na širokú verejnosť. TASR o tom informovali z organizácie WWF Slovensko, ktorá celodenné podujatie organizuje.
„K spolupráci sme prizvali aj viaceré environmentálne organizácie a partnerov, aby spoločne predstavili svoje aktivity a riešenia zamerané na ochranu prírody a prírode blízke opatrenia,“ pozývajú organizátori.
Počas podujatia bude možné spoznať prírode blízke riešenia (Nature-based Solutions) v praxi, dozvedieť sa, ako možno zadržiavať vodu v krajine prirodzeným spôsobom, či objaviť projekty obnovy ekosystémov zo Slovenska aj z Európy. Chýbať nebudú ani prezentácie, premietania filmov a výstavy venované ochrane prírody. Počas celého dňa budú k dispozícii aj informačné stánky a vzdelávacie aktivity. Okrem iného sa napríklad predstaví Chránená krajinná oblasť (CHKO) Dunajské luhy, DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Slovenská limnologická spoločnosť, občianske združenie Strom života, ŽiTo v SÝPKE či združenie Slovak Eco Quality. Pripravené je aj pozorovanie vodných živočíchov s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského.
Podujatie potrvá od 9.00 do 16.00 h.
