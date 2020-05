Vodárenskú infraštruktúru BVS bude chrániť nová strážna služba

Bratislava 13. mája (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) po piatich rokoch zmení strážnu službu vo všetkých svojich objektoch. Vodárenskú infraštruktúru v regióne už nebude strážiť SBS Bonul. Novou strážnou službou bude od augusta DUG z Rimavskej Soboty, ktorá predložila vo verejnom obstarávaní v porovnaní s ostatnými súťažiacimi, ale aj s predpokladanou cenou, výrazne lepšie cenové podmienky. TASR o tom informoval hovorca BVS Peter Podstupka.



"V súťaži na novú strážnu službu sme výrazným spôsobom zjednodušili a stransparentnili kritériá na prihlasovanie sa do súťaže a to nám vygenerovalo veľmi dobrú cenu," vysvetlil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš.



Nový dodávateľ strážnej služby musel podľa bratislavských vodárni podrobne vysvetliť, ako za cenu významne nižšiu ako predložili ďalší uchádzači zabezpečí ochranu objektov v nezmenenom štandarde. Vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je zverejnená informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Z nej vyplýva, že skupina dodávateľov DUG, ktorú tvoria firmy DUG, Súkromná bezpečnostná služba Shield a Aval Beta, v súťaži zvíťazila s cenovou ponukou za 1,6 milióna eur bez DPH. Skupina dodávateľov, ktorá sa umiestnila v súťaži na druhom mieste, mala cenovú ponuku na úrovni 2,6 milióna eur bez DPH. Ďalší dvaja súťažiaci mali ponuky na úrovni 2,9 milióna eur bez DPH.



Víťaz preberie ochranu objektov BVS od začiatku augusta. Aktuálne je zmluva uzatvorená na jeden rok s ročnou opciou. BVS má ambíciu za ten čas vypracovať bezpečnostný audit, ktorý nanovo preverí a definuje rozsah a spôsob ochrany jednotlivých objektov. Následne sa znova vypíše transparentná súťaž na dlhšie obdobie. "Dlhodobá zmluva by mohla podľa predpokladov priniesť ešte výhodnejšie jednotkové ceny," spresnil Podstupka.



Koncom apríla požiadala skupina 29 minoritných akcionárov BVS vyvodenie zodpovednosti voči konkrétnym manažérom vodární za nezvládnuté verejné obstarávanie ochrany majetku a objektov BVS. Argumentujú tým, že zmluva medzi BVS a spoločnosťou Bonul končila 30. októbra 2019 a akcionári cez výbor zástupcov akcionárov poverili päť mesiacov pred skončením zmluvy, teda 22. mája 2019, začať bezodkladne obstarávať novú súkromnú bezpečnostnú službu (SBS). "Avšak to sa nestalo a proces obstarávania spustil až nový manažment na osem dní pred vypršaním zmluvy 22. októbra 2019. Pokiaľ by dočasný manažment začal obstarávať bez zbytočného odkladu, tak sa BVS tejto situácii mohla s dostatočným časovým predstihom vyhnúť," uviedla skupina minoritných akcionárov.



Preto, že sa nová SBS nezačala obstarávať včas a na základe pokynu Výboru zástupcov akcionárov BVS, podľa skupiny minoritných akcionárov budú bratislavské vodárne platiť SBS Bonul za ochranu objektov namiesto do októbra 2019 až času, kým strážnu službu neprevezme nová vysúťažená firma. Podstupka pre TASR v reakcii uviedol, že súčasné vedenie bratislavských vodární začalo situáciu okolo výberu novej bezpečnostnej služby riešiť okamžite po svojom nástupe a zorganizovalo transparentné výberové konanie.