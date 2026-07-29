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Vodári: Bratislava nemá problém s výdatnosťou vodných zdrojov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Vodárenská spoločnosť však situáciu, aj v súvislosti so suchom a s teplom, monitoruje.

Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Hlavné mesto Bratislava nemá, vďaka Dunaju a podzemnej vode, problém s výdatnosťou vodných zdrojov. Problémy s ich výdatnosťou bývajú sporadicky v niektorých častiach Záhoria. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Matúš Stračiak.

„BVS aktuálne na svojom území neeviduje žiadne problémy s dodávkou pitnej vody prostredníctvom verejného vodovodu,“ skonštatoval Stračiak.

Vodárenská spoločnosť však situáciu, aj v súvislosti so suchom a s teplom, monitoruje. V prípade zavádzania prípadných opatrení bude dotknutú verejnosť informovať.
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