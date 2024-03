Vodári budú bezplatne analyzovať vodu

Košice 16. marca (TASR) - Možnosť dať si bezplatne zanalyzovať vodu zo studne a preveriť jej kvalitu v ukazovateli dusičnany ponúkne Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) aj v rámci tohtoročného Svetového dňa vody. Ako pre TASR uviedla vedúca útvaru chemicko-technologických činností VVS Nataša Riganová, obyvatelia regiónu budú môcť využiť túto možnosť vo štvrtok (21. 3.).



Rozbory budú vykonávať vo všetkých zákazníckych centrách príslušných závodov VVS, a to v čase od 8.00 do 14.00 h. Na rozbor stačí doručiť minimálne tri decilitre vody zo studne v čistej uzavretej sklenenej alebo plastovej fľaši odobratej v ten istý deň. "Každá fyzická osoba môže doniesť maximálne tri vzorky. Výsledok bude záujemcom oznámený na mieste. Ide o informatívny výsledok," dodala.



Vodárne už predtým informovali, že od 22. marca do 30. apríla si bude možné uplatniť aj generálny pardon. Týka sa to tých, ktorí načierno odvádzajú zrážkovú vodu do verejnej kanalizácie jednotného systému. Tradične pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili pre žiakov materských, základných a stredných škôl aj rôzne súťaže. Pravidelnou súčasťou oslavy je tiež vydanie elektronického časopisu Vodník.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.vodarne.eu.