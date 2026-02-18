< sekcia Regióny
Vodári: Do kanalizácie patrí to, čo človek vylúči, a toaletný papier
Do kanalizačných poklopov na uliciach hádžu ľudia pravidelne aj ohorky z cigariet.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. februára (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) sa aj napriek viacerým kampaniam a edukácii naďalej stretáva s problematikou znečisťovania kanalizácie vecami, ktoré do nej nepatria. Týka sa to ako toaliet, tak aj vhadzovania vecí do kanalizačných poklopov na uliciach. Spôsobiť to môže nemalé problémy a stáť financie. Pre TASR to uviedol hovorca BVS Matúš Stračiak.
„V tomto smere sme vo veľkej miere nepoučiteľní. Po viacerých kampaniach a permanentnej edukácii sa s týmito problémami stretávame naďalej. Je to veľká škoda, nakoľko takéto správanie míňa finančné zdroje a ľudské kapacity, ktoré by sa dali využiť inak,“ skonštatoval Stračiak.
Problémy robia napríklad vlhčené obrúsky, ktoré sa zachytávajú najmä na kanalizačných prečerpávacích staniciach a spôsobujú tiež škody na technologickom vybavení. Do toaliet sú však ľudia schopní vhadzovať aj dámske hygienické pomôcky (vložky, tampóny), jedlo (časti kuraťa, kosti, olej), maltu i iný stavebný odpad. „Dalo by sa povedať, že všetko, čo prejde cez veľkosť otvoru na toalete,“ poznamenal Stračiak.
V prípade vlhčených obrúskov, označovaných ako rozložiteľné, podotkol, že sú možno časom rozložiteľné, avšak nestihnú sa rozložiť, kým prídu do prečerpávacích staníc alebo na hrablice v čistiarňach odpadových vôd. Vodárňam to spôsobuje podľa hovorcu extrémny problém. Veci, ktoré tam nepatria, môžu tiež upchať potrubie, najmä na kanalizačnej prípojke. Napríklad sa v kanalizácii vzprieči kosť, na ňu sa nachytajú veci ako obrúsky či rôzne handry a vytvoria hrádzu. Mastnota z kuchyne vytvorí mastný film a pomaly sa hromadí až upchá kanalizáciu, poprípade sa uvoľní a tak ju upchá.
Hovorca zároveň pripomenul, že nemalé škody môže takéto konanie spôsobiť nielen na technologických zariadeniach vodární, ale aj na neverejnej časti kanalizácie, pričom neverejnú kanalizačnú prípojku má na starosti majiteľ objektu. Poruchy sa pritom môžu vyšplhať na tisíce eur. „Platí, že do kanalizácie patrí len to, čo človek prirodzene vylúči a toaletný papier,“ podotkol Stračiak.
Do kanalizačných poklopov na uliciach hádžu ľudia pravidelne ohorky z cigariet. „Asi si neuvedomujú, že za istých okolností môže kanalizácia vybuchnúť, nakoľko tam vznikajú výbušné plyny,“ zdôraznil Stračiak. Sú to však aj obaly z keksíkov, rôzne palice, ale aj materiály po rekonštrukcii objektov, ktoré síce bývajú pri vlievaní tekuté, avšak v kanalizácii stuhnú a potrubie sa tak môže stať neprietočným. Za obrovské riziko považujú vodárne aj ropné látky. Síce nevytvoria priamo problém v kanáli, ale môže dôjsť k vyradeniu celej čistiarne odpadových vôd a značným škodám.
„V tomto smere sme vo veľkej miere nepoučiteľní. Po viacerých kampaniach a permanentnej edukácii sa s týmito problémami stretávame naďalej. Je to veľká škoda, nakoľko takéto správanie míňa finančné zdroje a ľudské kapacity, ktoré by sa dali využiť inak,“ skonštatoval Stračiak.
Problémy robia napríklad vlhčené obrúsky, ktoré sa zachytávajú najmä na kanalizačných prečerpávacích staniciach a spôsobujú tiež škody na technologickom vybavení. Do toaliet sú však ľudia schopní vhadzovať aj dámske hygienické pomôcky (vložky, tampóny), jedlo (časti kuraťa, kosti, olej), maltu i iný stavebný odpad. „Dalo by sa povedať, že všetko, čo prejde cez veľkosť otvoru na toalete,“ poznamenal Stračiak.
V prípade vlhčených obrúskov, označovaných ako rozložiteľné, podotkol, že sú možno časom rozložiteľné, avšak nestihnú sa rozložiť, kým prídu do prečerpávacích staníc alebo na hrablice v čistiarňach odpadových vôd. Vodárňam to spôsobuje podľa hovorcu extrémny problém. Veci, ktoré tam nepatria, môžu tiež upchať potrubie, najmä na kanalizačnej prípojke. Napríklad sa v kanalizácii vzprieči kosť, na ňu sa nachytajú veci ako obrúsky či rôzne handry a vytvoria hrádzu. Mastnota z kuchyne vytvorí mastný film a pomaly sa hromadí až upchá kanalizáciu, poprípade sa uvoľní a tak ju upchá.
Hovorca zároveň pripomenul, že nemalé škody môže takéto konanie spôsobiť nielen na technologických zariadeniach vodární, ale aj na neverejnej časti kanalizácie, pričom neverejnú kanalizačnú prípojku má na starosti majiteľ objektu. Poruchy sa pritom môžu vyšplhať na tisíce eur. „Platí, že do kanalizácie patrí len to, čo človek prirodzene vylúči a toaletný papier,“ podotkol Stračiak.
Do kanalizačných poklopov na uliciach hádžu ľudia pravidelne ohorky z cigariet. „Asi si neuvedomujú, že za istých okolností môže kanalizácia vybuchnúť, nakoľko tam vznikajú výbušné plyny,“ zdôraznil Stračiak. Sú to však aj obaly z keksíkov, rôzne palice, ale aj materiály po rekonštrukcii objektov, ktoré síce bývajú pri vlievaní tekuté, avšak v kanalizácii stuhnú a potrubie sa tak môže stať neprietočným. Za obrovské riziko považujú vodárne aj ropné látky. Síce nevytvoria priamo problém v kanáli, ale môže dôjsť k vyradeniu celej čistiarne odpadových vôd a značným škodám.