Vodári dokončili projekt odkanalizovania obcí dolnej Oravy

Dolný Kubín 21. decembra (TASR) - Vodári v týchto dňoch dokončili projekt odkanalizovania obcí dolnej Oravy - Žaškov, Párnica, Oravská Poruba a Veličná. Na verejnú kanalizáciu v dĺžke 30 kilometrov sa pripojí približne 755 rodín. Počet obyvateľov so zlepšeným čistením odpadových vôd sa tak zvýši o 2100. Potvrdil to generálny riaditeľ Oravskej vodárenskej spoločnosti (OVS) Jozef Revaj.



"Vybudovaním kanalizácie sa zlepší životná úroveň obyvateľov a zamedzí sa znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd," skonštatoval Revaj. Doplnil, že odpadové vody budú čistiť v existujúcej čistiarni odpadových vôd v Dolnom Kubíne. Ide o projekt, ktorý OVS pripravovala od roku 2005. Práce v teréne spustili vlani vo februári, výkopové práce v marci 2022.



Ako uviedla projektová manažérka Zuzana Vanková, tak, ako na každej stavbe, aj na tejto nastali nečakané prekážky. Tie však podľa jej slov úspešne prekonali v stanovenom termíne. "Výsledkom úsilia je 31.047 metrov kanalizačnej sústavy gravitačného a výtlačného potrubia, 879 kusov kanalizačných prípojok a šesť kusov čerpacích staníc," priblížila.



Projekt spolufinancovali z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov vodárenskej spoločnosti. Celkové oprávnené výdavky dosiahli 17 miliónov eur. Nenávratný finančný príspevok predstavoval 15 miliónov eur a vlastné zdroje spoločnosti viac ako dva milióny eur.



"Kanalizácia zohráva nezastupiteľnú úlohu pri budovaní udržateľnej a prosperujúcej spoločnosti. Je nevyhnutné chrániť životné prostredie, zabezpečiť zdravie obyvateľstva a podporovať hospodársky rozvoj. Investície do moderných a efektívnych kanalizačných systémov prinášajú mestám, obciam a spoločnosti mnohostranné a dlhodobé výhody," podotkol Revaj.



Riaditeľ dodal, že v posledných dvoch rokoch sa OVS podarilo získať ďalšie externé finančné prostriedky na budovanie kanalizácií v obci Breza a v Dlhej nad Oravou.