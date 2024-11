Vodárne počas zimy zastavia preberanie žiadostí a objednávok na práce

Bratislava 5. novembra (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pozastaví počas zimného obdobia preberanie žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, rovnako tak objednávky na práce. Týka sa to obdobia od 15. novembra do 28. februára 2025. TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie BVS Matúš Stračiak.



"Pripájanie na verejný vodovod je počas zimných mesiacov každoročne obmedzené, keďže výkyvy teplôt by mohli ohroziť prevádzku využívaných potrubí," podotýka Stračiak.



V súlade s technickými podmienkami BVS bude v danom termíne pozastavené preberanie žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, ktoré sa týkajú montáže domového/priemyselného vodomeru s prípojkou alebo rekonštrukciou vodovodnej prípojky. Rovnako tak objednávky na práce, ktoré sa týkajú odstránenia vodovodnej prípojky od verejného vodovodu (požiadavky na zrušenie odberného miesta).



Montáže vodomerov s prípojkou, rekonštrukcie vodovodných prípojok či odpájanie vodovodných prípojok sa vykonávajú spravidla v čase od 15. marca do 30. novembra.