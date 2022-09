Vodárne zrekonštruovali fontánu v Štefánikovom parku v Komárne

Komárno 21. septembra (TASR) – Mestská spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna zrekonštruovala fontánu v Štefánikovom parku v Komárne. Náklady na rekonštrukciu dosiahli 69.995 eur bez DPH. Vodárne ju financovali z balíka, ktorý každoročne investujú do rozvoja vodárenského majetku mesta, informovala radnica.



KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno sú v 100-percentnom vlastníctve mesta. Spoločnosť každoročne investuje do rozvoja a údržby mestského majetku približne 800.000 eur. Tieto financie sú určené na rekonštrukciu vodovodného potrubia, kanalizácie, rôzneho zariadenia či rozšírenia vodovodnej siete.



Pri rekonštrukcii fontány v Štefánikovom parku bolo v bazéne inštalovaných šesť perlivých vodných dýz, ktoré vystreľujú smerované, dynamické vodné dýzy rôznych výšok. Do stredu fontány bol umiestnený vodný prvok s osvetlením pozadia. Maximálna výška centrálneho vodného prúdu sú štyri metre a jeho maximálny dosah je šesť metrov. Výška vody v bazéne s fontánou je maximálne 12 centimetrov.



Variabilitu časovania a náhodnosti prúdu vody, ako aj jeho výšky umožňujú čerpadlá s premenlivou frekvenciou v troch rôznych cykloch. Moderná technológia zabezpečuje prívod vody do dýz, cirkuláciu vody vo fontáne a tiež úpravu vody s dôrazom na jej kvalitu. Stroje spolu s ovládacími prvkami fontány sú umiestnené v technickej miestnosti pod povrchom zeme v blízkosti fontány.