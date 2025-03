VODČI, POZOR: NDS vyzýva na rešpektovanie dopravného značenia na D1

Bratislava 13. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) žiada vodičov o rešpektovanie značenia jazdných pruhov na diaľnici D1 pri vjazde do hlavného mesta. Osobitne poukazuje na úsek v blízkosti Vajnorského jazera pri zjazde na cestu I/61.



"Nezodpovední vodiči opakovane nerešpektujú oddeľovač jazdných pruhov, takzvaný klemmfix a preraďujú sa do druhého oddeleného pruhu, čím sa znižuje bezpečnosť premávky," vysvetlili z mediálneho oddelenia NDS.



Upozornili tiež na to, že opravy oddeľovačov zároveň spomaľujú plynulosť dopravy a zbytočne sa pri vstupe do Bratislavy vytvárajú kolóny. "Ohľaduplnosť a rešpektovanie dopravných značení je najrýchlejšou cestou, ako sa pohodlne a bezpečne dostať do cieľa," zdôraznilo NDS.