Voderady: O filmoch letného kina môžu rozhodnúť obyvatelia v ankete

Voderady 16. apríla (TASR) - Obec Voderady pri Trnave sa už pripravuje na tohtoročné Voderadské kultúrne leto. Okrem hudobných a kultúrno-športových popoludní a večerov chce priniesť aj novinku Letné kino pod gaštanom. Do konca apríla dáva možnosť rozhodnúť obyvateľom o jeho programovej náplni. V ankete môžu vybrať filmové tituly, ktoré by chceli vidieť. Informuje o tom na svojom webe.



Voderadské letné kino bude premietať v júli a auguste. V ponuke na večery je napríklad Forest Gump, ale aj filmy českej či slovenskej produkcie Denník moderného fotra, Teória tigra, Ženy v behu či Teroristka, spolu dvadsať titulov. V doterajšom hlasovaní si najlepšie vedú Mamma mia!, Pomáda a Ježko Sonic. Do premietania postúpi pätica najúspešnejších.



Voderadské kultúrne leto už dlhé roky prináša Voderadčanom ponuku príjemného strávenia teplých večerov koncertmi populárnej, ľudovej, dychovej či folkovej hudby, tanečnými vystúpeniami, divadelnými vystúpeniami či programami pre deti.