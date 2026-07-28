< sekcia Regióny
Voderady plánujú vybudovať ekopark s ihriskami i amfiteátrom
Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválila dotáciu z EÚ a štátneho rozpočtu v celkovej výške takmer 917.000 eur.
Autor TASR
Voderady 28. júla (TASR) - Obec Voderady v okrese Trnava vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa ekoparku v južnej časti obce. Jeho súčasťou majú byť detské ihriská, športová infraštruktúra i amfiteáter. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 970.000 eur bez DPH. Financovaná má byť najmä z eurofondov. Vyplýva to z oznámenia zverejneného na webe Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Plánovaná je výmena spevnených povrchov za polopriepustné a priepustné povrchy, vyhotovenie ochladzujúcich prvkov vodnej architektúry, výsadba novej zelene na miestach nepriepustných povrchov, revitalizácia pôvodnej zelene. V rámci športovej infraštruktúry by mali pribudnúť „workoutové“ zostavy, ihrisko na plážový volejbal, priestor na petangové ihrisko a ďalšie herné prvky.
„Ekopark bude voľne prístupný obyvateľom obce Voderady a poskytne priestor pre ich športové alebo spoločenské aktivity,“ uviedla už skôr obec na svojom webe. Skladba použitých povrchov a štruktúra zelene bude rešpektovať princípy trvalej udržateľnosti a minimalizácie zásahov do životného prostredia.
Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválila dotáciu z EÚ a štátneho rozpočtu v celkovej výške takmer 917.000 eur. Lehota na predkladanie ponúk v rámci vyhláseného verejného obstarávania je do 14. augusta o 8.00 h.
Plánovaná je výmena spevnených povrchov za polopriepustné a priepustné povrchy, vyhotovenie ochladzujúcich prvkov vodnej architektúry, výsadba novej zelene na miestach nepriepustných povrchov, revitalizácia pôvodnej zelene. V rámci športovej infraštruktúry by mali pribudnúť „workoutové“ zostavy, ihrisko na plážový volejbal, priestor na petangové ihrisko a ďalšie herné prvky.
„Ekopark bude voľne prístupný obyvateľom obce Voderady a poskytne priestor pre ich športové alebo spoločenské aktivity,“ uviedla už skôr obec na svojom webe. Skladba použitých povrchov a štruktúra zelene bude rešpektovať princípy trvalej udržateľnosti a minimalizácie zásahov do životného prostredia.
Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválila dotáciu z EÚ a štátneho rozpočtu v celkovej výške takmer 917.000 eur. Lehota na predkladanie ponúk v rámci vyhláseného verejného obstarávania je do 14. augusta o 8.00 h.