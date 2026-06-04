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Vodič a spolujazdec si vymieňali miesto za jazdy, skončili v priekope
Z vozidla vystúpili dvaja muži. Uviedli, že pred jazdou užili pervitín. Z obavy pred policajnou kontrolou spanikárili a počas jazdy si vymenili miesta.
Autor TASR
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Zlaté Moravce 4. júna (TASR) - Zlatomoraveckí policajti odhalili vodiča osobného vozidla, ktorý jazdil bez vodičského preukazu a pod vplyvom drog. Vodič sa pokúsil uniknúť pred hliadkou a počas tohto úniku sa pokúsil vymeniť si miesto za volantom so spolujazdcom, ktorý však tiež nie je držiteľom vodičského preukazu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti spozorovali vozidlo značky Citroen Saxo počas nočnej služby na ceste I/65 v katastri mesta Zlaté Moravce. Vozidlu nefungovalo pravé predné svetlo, preto sa ho rozhodli zastaviť a skontrolovať. Na svetelné výstražné znamenie, ako aj rozsvietenie nápisu Stop však vodič zareagoval zvýšením rýchlosti jazdy a odbočením na Prílepskú ulicu. Hliadka použila zvukové výstražné znamenie.
Policajti spozorovali, ako počas jazdy prebieha vo vozidle výmena miest medzi vodičom a spolujazdcom. V priebehu tejto nebezpečnej manipulácie posádka stratila kontrolu nad vozidlom a zišla s ním do priekopy vedľa cesty.
Z vozidla vystúpili dvaja muži. Uviedli, že pred jazdou užili pervitín. Z obavy pred policajnou kontrolou spanikárili a počas jazdy si vymenili miesta. Obaja muži boli podrobení dychovej skúške, ktorá bola negatívna. Osoby však javili známky požitia návykovej látky, preto sa presunuli do nemocnice za účelom odberu biologického materiálu.
Toxikologické vyšetrenie 35-ročného muža malo pozitívny výsledok na metamfetamín a amfetamín. Toxikologické vyšetrenie 25-ročného muža potvrdilo prítomnosť metamfetamínu, amfetamínu a THC.
Policajti spozorovali vozidlo značky Citroen Saxo počas nočnej služby na ceste I/65 v katastri mesta Zlaté Moravce. Vozidlu nefungovalo pravé predné svetlo, preto sa ho rozhodli zastaviť a skontrolovať. Na svetelné výstražné znamenie, ako aj rozsvietenie nápisu Stop však vodič zareagoval zvýšením rýchlosti jazdy a odbočením na Prílepskú ulicu. Hliadka použila zvukové výstražné znamenie.
Policajti spozorovali, ako počas jazdy prebieha vo vozidle výmena miest medzi vodičom a spolujazdcom. V priebehu tejto nebezpečnej manipulácie posádka stratila kontrolu nad vozidlom a zišla s ním do priekopy vedľa cesty.
Z vozidla vystúpili dvaja muži. Uviedli, že pred jazdou užili pervitín. Z obavy pred policajnou kontrolou spanikárili a počas jazdy si vymenili miesta. Obaja muži boli podrobení dychovej skúške, ktorá bola negatívna. Osoby však javili známky požitia návykovej látky, preto sa presunuli do nemocnice za účelom odberu biologického materiálu.
Toxikologické vyšetrenie 35-ročného muža malo pozitívny výsledok na metamfetamín a amfetamín. Toxikologické vyšetrenie 25-ročného muža potvrdilo prítomnosť metamfetamínu, amfetamínu a THC.