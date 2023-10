Opitý prešiel do protismeru: Vodič utrpel pri čelnej zrážke zranenia

Zvolen 23. októbra (TASR) - V nemocnici skončili vodiči dvoch aut, ktoré do seba narazili v nedeľu (22. 10.) popoludní na ceste I/16 v smere z Detvy do Zvolena. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



"Vodič BMW vo veku 26 rokov z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim vozidlom Renault," uvádza polícia. Po zrážke autá odhodilo mimo cesty, pri čom vodič vo veku 31 rokov z Renaultu utrpel pri nehode ťažké zranenia.



"Šofér BMW bol na mieste podrobený dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 0,99 mg/l, čo je v prepočte viac ako dve promile alkoholu," konštatuje polícia. Vyšetrovateľ nehody začal trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.