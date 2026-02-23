Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. február 2026Meniny má Roman a Romana
< sekcia Regióny

Vodič bez oprávnenia vo Vranove nad Topľou nafúkal takmer 1,3 promile

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Muž skončil v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Vranov nad Topľou 23. februára (TASR) - Polícia obvinila 26-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vo Vranove nad Topľou ho zastavili v piatok (20. 2.), keď viedol osobné vozidlo po Mlynskej ulici napriek tomu, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vozidlu nesvietilo zadné brzdové svetlo.

„Podrobil sa aj dychovej skúške, výsledok dosiahol takmer 1,3 promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja