Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. jún 2026Meniny má Sidónia
< sekcia Regióny

Vodič bez pásu v Spišskom Podhradí nafúkal skoro 1,6 promile

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Autor TASR
Spišské Podhradie 23. júna (TASR) - Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 32-ročný vodič, ktorého polícia zastavila v nedeľu (21. 6.) ráno na Štefánikovej ulici v Spišskom Podhradí. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Muž počas jazdy nebol pripútaný bezpečnostným pásom. „Muž bol podrobený kontrole, bolo preukázané, že jazdil pod vplyvom alkoholu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer 1,6 promile.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z utorka 23. na stredu 24. júna

Pred 20 rokmi uhynula rekordérka Harriet, davmi milovaná korytnačka

HUDOBNÝ SVET SMÚTI: Zomrel jeden z najvplyvnejších producentov

GAŠPERÍKOVÁ: Zmena v jedinom géne DNA môže spôsobiť vážne ochorenie