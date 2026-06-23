< sekcia Regióny
Vodič bez pásu v Spišskom Podhradí nafúkal skoro 1,6 promile
TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Autor TASR
Spišské Podhradie 23. júna (TASR) - Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 32-ročný vodič, ktorého polícia zastavila v nedeľu (21. 6.) ráno na Štefánikovej ulici v Spišskom Podhradí. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Muž počas jazdy nebol pripútaný bezpečnostným pásom. „Muž bol podrobený kontrole, bolo preukázané, že jazdil pod vplyvom alkoholu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer 1,6 promile.
Muž počas jazdy nebol pripútaný bezpečnostným pásom. „Muž bol podrobený kontrole, bolo preukázané, že jazdil pod vplyvom alkoholu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer 1,6 promile.