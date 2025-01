VODIČ BEZ ZÁBRAN: Opitý šofér havaroval na ukradnutom aute

Trnava 20. januára (TASR) - Polícia obvinila 50-ročného muža, ktorý mal v sobotu 18. januára poobede pod vplyvom alkoholu naraziť medzi obcami Bučany a Brestovany v okrese Trnava do zábradlia na moste na odcudzenom vozidle. Jazdiť mal so zákazom šoférovania. Na súd čaká v policajnej cele. Podľa zákona mu hrozí trest odňatia slobody na dva roky. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Policajti v sobotu poobede vykonávali previerky po motorovom vozidle v okrese Trnava. Vozidlo malo byť podľa prvotných informácií odcudzené," priblížila. Vodič sa podľa polície dostatočne nevenoval jeho vedeniu, narazil do zábradlia na moste a následne zišiel mimo vozovky.



Po nehode bol muž podrobený dychovej skúške, ktorá mala pozitívny výsledok. "V dychu mu namerali 2,06 promile. Lustráciou zistili, že muž mal uložený zákaz činnosti. V minulosti už totiž šoféroval pod vplyvom alkoholu. Policajti ho preto posadili do policajnej cely," doplnili.



Podľa slov polície si muž vzal kľúče od auta z firmy, pre ktorú pracoval, bez vedomia nadriadeného a následne s ním odísť. "Podozrivý je zo spáchania trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla," uviedla.



Policajt obvinil 50-ročného muža za jazdu pod vplyvom alkoholu v čase, keď mu bol uložený zákaz činnosti z prečinov ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. "Podľa zákona mu hrozí trest odňatia slobody na dva roky. Muž je riešený v takzvanom superrýchlom konaní, bol spracovaný návrh na podanie obžaloby a v súčasnosti čaká v policajnej cele na súd," dodali z polície.