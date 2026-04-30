Vodič chcel ujsť hliadke, následne si vymenil miesto so spolujazdkyňou
Následnou kontrolou policajti zistili, že vozidlo viedol 26-ročný muž, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia.
Autor TASR
Zlaté Moravce 30. apríla (TASR) - Policajti odhalili vodiča, ktorý jazdil bez vodičského preukazu. Policajtom chcel najskôr ujsť, keď sa mu to nepodarilo, pokúsil sa vymeniť si miesto so spolujazdkyňou. Následnú dychovú skúšku na zistenie prítomnosti alkoholu i odber biologického materiálu odmietol, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajná hliadka v Zlatých Moravciach si vozidlo všimla počas výkonu služby. Vodič nebol pripútaný bezpečnostným pásom. Na výzvu polície na zastavenie nereagoval, zvýšil rýchlosť jazdy a pokúsil sa hliadke uniknúť. Po krátkej jazde vozidlo zastavilo na chodníku, pričom bolo viditeľné, že došlo k výmene osôb na mieste vodiča. Keďže muž nerešpektoval výzvy policajtov a pokúsil sa ujsť, hliadka voči nemu použila donucovacie prostriedky.
Následnou kontrolou policajti zistili, že vozidlo viedol 26-ročný muž, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Vo vozidle sa nachádzala aj 25-ročná žena, ktorá po zastavení vozidla zaujala miesto vodiča. Vodič bol vyzvaný na vykonanie dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu, ktorú odmietol, rovnako ako odber biologického materiálu. Naplnil tým znaky trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Policajná hliadka v Zlatých Moravciach si vozidlo všimla počas výkonu služby. Vodič nebol pripútaný bezpečnostným pásom. Na výzvu polície na zastavenie nereagoval, zvýšil rýchlosť jazdy a pokúsil sa hliadke uniknúť. Po krátkej jazde vozidlo zastavilo na chodníku, pričom bolo viditeľné, že došlo k výmene osôb na mieste vodiča. Keďže muž nerešpektoval výzvy policajtov a pokúsil sa ujsť, hliadka voči nemu použila donucovacie prostriedky.
Následnou kontrolou policajti zistili, že vozidlo viedol 26-ročný muž, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Vo vozidle sa nachádzala aj 25-ročná žena, ktorá po zastavení vozidla zaujala miesto vodiča. Vodič bol vyzvaný na vykonanie dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu, ktorú odmietol, rovnako ako odber biologického materiálu. Naplnil tým znaky trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.