VODIČOVI ELEKTRIČKY SA VYHRÁŽALI ZABITÍM: Muž len napomenul vandala

Bratislava 3. mája (TASR) – Bratislavská polícia sa zaoberá incidentom, ktorý sa stal ešte 27. apríla večer na zastávke MHD Hlavná stanica. Vodičovi električky sa po napomenutí vyhrážali zabitím, páchatelia sa pustili aj do poškodzovania vozidla. Polícia už rieši vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči štyrom osobám. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Incidentu predchádzalo upozornenie šoféra električky smerované na neznámeho muža, ktorý kopal do odpadkového koša. Na jeho výzvu reagoval vulgárne, k mužovi sa pridali ďalšie tri osoby, ktoré sa šoférovi začali verbálne vyhrážať zabitím. Ich agresivita sa začala stupňovať, kopať a udierať päsťami začali aj do električky. Vodič sa preto zamkol v kabíne.



"Jednému z páchateľov sa však podarilo dostať sa do električky ešte pred zatvorením dverí, a preto sa snažil dostať aj do kabíny vodiča. Ostatní zatiaľ aj naďalej poškodzovali električku," približuje polícia s tým, že jednému z nich sa podarilo pri trhaní ohnúť stierač.



Páchatelia následne z miesta činu odišli. Podozrivé osoby zadržala polícia krátko po polnoci z 27. na 28. apríla. Eskortovali ich na policajné oddelenie.