< sekcia Regióny
Vodič jazdil na ceste medzi Nitrou a Vrábľami pod vplyvom drog
Odobratý biologický materiál zaslali na ďalšie expertízne skúmanie.
Autor TASR
Nitra 18. septembra (TASR) - Policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky zadržali vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog. Vozidlo Hyundai Getz spozorovali počas nočnej služby na ceste medzi Nitrou a Vrábľami. Počas kontroly absolvoval 27-ročný vodič dychovú skúšku na zistenie alkoholu v dychu s negatívnym výsledkom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič však svojím správaním javil známky požitia návykovej látky, preto ho policajti vyzvali, aby sa podrobil orientačnému testu na prítomnosť drog v organizme. Ten vyšiel pozitívny na kokaín. Jeho prítomnosť v organizme potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie v nemocnici. Odobratý biologický materiál zaslali na ďalšie expertízne skúmanie.
Vodič však svojím správaním javil známky požitia návykovej látky, preto ho policajti vyzvali, aby sa podrobil orientačnému testu na prítomnosť drog v organizme. Ten vyšiel pozitívny na kokaín. Jeho prítomnosť v organizme potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie v nemocnici. Odobratý biologický materiál zaslali na ďalšie expertízne skúmanie.