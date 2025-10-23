Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodič jazdil po Nitre pod vplyvom drog

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Nemal rozsvietené svetlá.

Autor TASR
Nitra 23. októbra (TASR) - Policajti odhalili vodiča, ktorý jazdil v Nitre pod vplyvom drog. Vozidlo značky BMW upútalo na Chrenovskej ulici ich pozornosť, pretože nemalo rozsvietené svetlá, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Dvadsaťpäťročný vodič sa podrobil dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. Následne sa však policajtom priznal, že pred pár dňami užil pervitín. Skríningový test na drogy vyšiel pozitívny na amfetamín a metamfetamín. Rovnaký výsledok potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie na zistenie omamných látok v organizme.


