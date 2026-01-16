< sekcia Regióny
Nadrogovaný vodič v Nitre: Pozitívny výsledok mal na viacero látok
Skríningový test na drogy však bol pozitívny na metamfetamín, amfetamín, benzodiazepín a kokaín, potvrdila polícia.
Autor TASR
Nitra 16. januára (TASR) - Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky odhalili v Nitre vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom rôznych drog. Policajti kontrolovali vozidlo značky Alfa Romeo. Jeho 43-ročného vodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Následný skríningový test na drogy však bol pozitívny na metamfetamín, amfetamín, benzodiazepín a kokaín, potvrdila polícia. Lekárskym vyšetrením v nemocnici bola zistená prítomnosť aj ďalšej omamnej látky, konkrétne metadonu.
