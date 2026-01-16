Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 16. január 2026Meniny má Kristína
< sekcia Regióny

Nadrogovaný vodič v Nitre: Pozitívny výsledok mal na viacero látok

.
Snímka zo zásahu. Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Skríningový test na drogy však bol pozitívny na metamfetamín, amfetamín, benzodiazepín a kokaín, potvrdila polícia.

Autor TASR
Nitra 16. januára (TASR) - Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky odhalili v Nitre vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom rôznych drog. Policajti kontrolovali vozidlo značky Alfa Romeo. Jeho 43-ročného vodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Následný skríningový test na drogy však bol pozitívny na metamfetamín, amfetamín, benzodiazepín a kokaín, potvrdila polícia. Lekárskym vyšetrením v nemocnici bola zistená prítomnosť aj ďalšej omamnej látky, konkrétne metadonu.

.

Neprehliadnite

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území