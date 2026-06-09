< sekcia Regióny
NEZODPOVEDNÝ ŠOFÉR: Muž jazdil nadrogovaný a bez vodičáku
Dychová skúška 39-ročného vodiča bola negatívna. Následné lekárske vyšetrenie na zistenie drog v organizme však u neho potvrdilo prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu a benzodiazepínu.
Autor TASR
Nitra 9. júna (TASR) - Nitrianski policajti odhalili vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog. Počas dennej služby spozorovali vozidlo Seat Altea, ktorého vodiča sa rozhodli skontrolovať. Počas kontroly však nedokázal predložiť všetky doklady, pretože mal zadržaný vodičský preukaz, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dychová skúška 39-ročného vodiča bola negatívna. Následné lekárske vyšetrenie na zistenie drog v organizme však u neho potvrdilo prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu a benzodiazepínu.
Dychová skúška 39-ročného vodiča bola negatívna. Následné lekárske vyšetrenie na zistenie drog v organizme však u neho potvrdilo prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu a benzodiazepínu.