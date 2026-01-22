< sekcia Regióny
Vodič jazdil v Nitre zdrogovaný a bez vodičského oprávnenia
Autor TASR
Nitra 22. januára (TASR) - Nitrianski policajti odhalili ďalšieho vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog a bez oprávnenia viesť motorové vozidlá. Počas nočnej služby v Nitre spozorovali osobné motorové vozidlo, ktoré sa rozhodli skontrolovať, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič na vyzvanie policajtov predložiť doklady potrebné na prevádzku a vedenie motorového vozidla predložil len osvedčenie o evidencii. Hliadke uviedol, že nie je držiteľom vodičského preukazu. Lustráciou bolo zistené, že vodičský preukaz má už dlhšie obdobie zadržaný, avšak zákaz činnosti mu skončil ešte v roku 2022.
Po negatívnej dychovej skúške na alkohol sa 29-ročný vodič podrobil lekárskemu vyšetreniu na zistenie omamných látok v organizme. Vyšetrenie potvrdilo pozitívny výsledok na amfetamín a metamfetamín.
