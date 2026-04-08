Vodič jazdil v Novom Meste nad Váhom s takmer 3 promile alkoholu

Alkohol tester, ilustračné foto z 31.01.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vodiča obvinili z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 8. apríla (TASR) - Policajti z Okresného dopravného inšpektorátu v Novom Meste nad Váhom obvinili 40-ročného vodiča z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. V dychu mu namerali takmer tri promile alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„V sobotu (4. 4.) hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trenčín zastavila v Novom Meste nad Váhom 40-ročného vodiča osobného motorového vozidla značky Volkswagen Passat. Vodiča podrobili dychovej skúške, v dychu mu namerali takmer tri promile alkoholu,“ priblížila hovorkyňa.

Vodičovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok.
Neprehliadnite

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

TÝŽDENNÍK: Hlas-SD nie je Smer-SD