Vodič jazdil v Novom Meste nad Váhom s takmer 3 promile alkoholu
Vodiča obvinili z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 8. apríla (TASR) - Policajti z Okresného dopravného inšpektorátu v Novom Meste nad Váhom obvinili 40-ročného vodiča z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. V dychu mu namerali takmer tri promile alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„V sobotu (4. 4.) hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trenčín zastavila v Novom Meste nad Váhom 40-ročného vodiča osobného motorového vozidla značky Volkswagen Passat. Vodiča podrobili dychovej skúške, v dychu mu namerali takmer tri promile alkoholu,“ priblížila hovorkyňa.
Vodičovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok.
