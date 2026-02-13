Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
LEGENDÁRNY ŠTVORBOJ: Vodič jazdil pod vplyvom štyroch zakázaných látok

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Orientačný test na prítomnosť drog v organizme mal pozitívny výsledok na amfetamín a metamfetamín. Následné lekárske vyšetrenie odhalilo aj ďalšie zakázané látky v tele vodiča.

Nové Zámky 13. februára (TASR) - Novozámockí policajti odhalili vodiča, ktorý viedol auto pod vplyvom viacerých drog. Vozidlo Škoda Octavia jazdiace zo strany na stranu spozorovali na Komárňanskej ulici v Nových Zámkoch, informovalo krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Auto zastavili a vodiča vyzvali na predloženie dokladov potrebných na prevádzku a vedenie motorového vozidla. Vykonaná dychová skúška na zistenie alkoholu bola u 42-ročného muža negatívna. Vodič však javil známky požitia návykovej látky.

Orientačný test na prítomnosť drog v organizme mal pozitívny výsledok na amfetamín a metamfetamín. Následné lekárske vyšetrenie odhalilo aj ďalšie zakázané látky v tele vodiča. Ich zoznam sa rozšíril na amfetamín, metamfetamín, extázu a THC. Odobratý biologický materiál bol zaslaný na ďalšie expertízne skúmanie.

