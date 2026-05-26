< sekcia Regióny
Vodič jazdil v okrese Bánovce nad Bebravou pod vplyvom drog
Vodiča policajti následne obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 26. mája (TASR) - Vodič Audi A5 jazdil v okrese Bánovce nad Bebravou v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, orientačný test u neho potvrdil aj drogy. Polícia 37-ročného muža obvinila z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, ďalšie okolnosti vyšetruje. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Policajti vodiča zastavili a kontrolovali ešte minulý týždeň. „Muža vyzvali na predloženie dokladov. Predložil iba občiansky preukaz, bez vodičského oprávnenia. Následnou kontrolou polícia zistila, že vozidlo viedol v čase uloženého zákazu činnosti viesť motorové vozidlá,“ uviedla Klenková.
Muža policajti podľa nej podrobili dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. Keďže však javil známky požitia omamných a psychotropných látok, podrobil sa aj orientačnému testu na drogy. „Test skončil s pozitívnym výsledkom. Následné skríningové vyšetrenie preukázalo prítomnosť látok metamfetamín, amfetamín a THC,“ doplnila Klenková.
Vodiča policajti následne obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Policajného zboru zároveň s obvinením spracoval podnet na väzobné stíhanie muža, s ktorým sa súd stotožnil. „V danej veci naďalej polícia zabezpečuje procesné úkony na náležité objasnenie skutku,“ dodala Klenková.
Polícia opätovne upozorňuje vodičov, že jazda pod vplyvom drog alebo počas zákazu činnosti je nezodpovedná a nebezpečná. Takéto konanie môže podľa nej mať vážne následky nielen pre vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Policajti vodiča zastavili a kontrolovali ešte minulý týždeň. „Muža vyzvali na predloženie dokladov. Predložil iba občiansky preukaz, bez vodičského oprávnenia. Následnou kontrolou polícia zistila, že vozidlo viedol v čase uloženého zákazu činnosti viesť motorové vozidlá,“ uviedla Klenková.
Muža policajti podľa nej podrobili dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. Keďže však javil známky požitia omamných a psychotropných látok, podrobil sa aj orientačnému testu na drogy. „Test skončil s pozitívnym výsledkom. Následné skríningové vyšetrenie preukázalo prítomnosť látok metamfetamín, amfetamín a THC,“ doplnila Klenková.
Vodiča policajti následne obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Policajného zboru zároveň s obvinením spracoval podnet na väzobné stíhanie muža, s ktorým sa súd stotožnil. „V danej veci naďalej polícia zabezpečuje procesné úkony na náležité objasnenie skutku,“ dodala Klenková.
Polícia opätovne upozorňuje vodičov, že jazda pod vplyvom drog alebo počas zákazu činnosti je nezodpovedná a nebezpečná. Takéto konanie môže podľa nej mať vážne následky nielen pre vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.