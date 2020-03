NEZODPOVEDNOSŤ: Jazdil v protismere a dvakrát narazil, fúkať odmietol

Považská Bystrica 19. marca (TASR) – Obvineniu z ohrozovania pod vplyvom návykovej látky čelí 49-ročný vodič automobilu značky Škoda Octavia z okresu Považská Bystrica. Jazdil v protismere po moste cez Váh, dvakrát narazil do rovnakého vozidla a odmietol sa podrobiť dychovej skúške a lekárskemu vyšetreniu.



Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková, 49-ročný vodič jazdiaci po moste v protismere narazil do bočnej časti automobilu Audi, ktoré riadil 22-ročný vodič z okresu Bytča. Po náraze nezostal stáť, ale pokračoval v jazde. Poškodený vodič šiel za vozidlom a následne privolal políciu.



"Vodič Octavie sa odmietol podrobiť dychovej skúške a odmietol aj odber biologického materiálu v zdravotníckom zariadení. U vodiča Audi bola dychová skúška negatívna. Škoda na vozidlách bola predbežne vyčíslená na približne 2500 eur," uviedla Adámiková.



Ako dodala, vodič nerešpektoval zákaz ďalšej jazdy a pokúšal sa z miesta nehody odísť. Zabrániť mu v tom chcela hliadka mestskej polície. Následne sa s vozidlom pohol a opäť narazil do toho istého vozidla, ktoré bolo zaparkované na miestnej komunikácii. Vodič sa opakovane odmietol podrobiť dychovej skúške a odberu biologického materiálu. Pri zrážke vznikla ďalšia škoda vyčíslená na asi 1500 eur.



"Polícia následne mužovi obmedzila osobnú slobodu a umiestnila ho do policajnej cely. Hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok," uzavrela hovorkyňa.