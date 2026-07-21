< sekcia Regióny
Vodič jazdil v Starej Turej s viac ako tri promile, havaroval
Dychová skúška u vodiča podľa nej preukázala 1,53 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje približne 3,19 promile.
Autor TASR
Stará Turá 21. júla (TASR) - Vodič jazdil 18. júla v katastri Starej Turej s viac ako tri promile alkoholu v dychu, s vozidlom skončil na streche. Pri dopravnej nehode sa zranil. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
K nehode došlo na ceste III/1242. „Podľa doteraz zistených skutočností 63-ročný vodič Škody Fabia jazdil zo Starej Turej smerom na obec Lubina. Pravdepodobne v dôsledku ovplyvnenia alkoholom zišiel vpravo mimo cesty, kde skončil v odvodňovacom kanáli. Vozidlo sa následne prevrátilo na strechu,“ opísala Klenková.
Dychová skúška u vodiča podľa nej preukázala 1,53 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje približne 3,19 promile. „Pri nehode utrpel vodič zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice,“ doplnila.
Polícia v tejto súvislosti pripomína, že každý vodič nesie zodpovednosť nielen za svoj život, ale aj za životy ostatných účastníkov cestnej premávky. „Alkohol za volantom výrazne znižuje schopnosť správne reagovať a zvyšuje riziko vážnych dopravných nehôd,“ upozornila Klenková.
K nehode došlo na ceste III/1242. „Podľa doteraz zistených skutočností 63-ročný vodič Škody Fabia jazdil zo Starej Turej smerom na obec Lubina. Pravdepodobne v dôsledku ovplyvnenia alkoholom zišiel vpravo mimo cesty, kde skončil v odvodňovacom kanáli. Vozidlo sa následne prevrátilo na strechu,“ opísala Klenková.
Dychová skúška u vodiča podľa nej preukázala 1,53 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje približne 3,19 promile. „Pri nehode utrpel vodič zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice,“ doplnila.
Polícia v tejto súvislosti pripomína, že každý vodič nesie zodpovednosť nielen za svoj život, ale aj za životy ostatných účastníkov cestnej premávky. „Alkohol za volantom výrazne znižuje schopnosť správne reagovať a zvyšuje riziko vážnych dopravných nehôd,“ upozornila Klenková.