< sekcia Regióny
Vodič kamióna s návesom nafúkal na východe cez 2,7 promile
Autor TASR
Krajná Poľana 11. apríla (TASR) - Vodič kamióna s návesom nafúkal na východe Slovenska cez 2,7 promile. Krajskí dopravní policajti z Prešova ho zastavili v piatok (10. 4.) popoludní medzi obcami Krajná Poľana a Hunkovce v blízkosti železničného priechodu Vyšný Komárnik - Barwinek. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že išlo o 56-ročného cudzinca.
„Rozhodol sa sadnúť za volant v stave, ktorý za volant jednoducho nepatrí. Opakovaná dychová skúška namerala hodnotu 1,35 miligramu vydychovaného vzduchu na liter alkoholu, čo predstavuje vyše 2,7 promile. Vodič viedol jazdnú súpravu z Prešova do Litvy. Pri takejto hodnote je výrazne narušené vnímanie, koordinácia aj schopnosť reagovať. Vodič kamióna sa tak mení na nekontrolovateľné nebezpečenstvo pre všetkých účastníkov cestnej premávky,“ uviedla polícia.
Skutok si prevzal vyšetrovateľ PZ. Polícia v tejto súvislosti apelujeme na všetkých vodičov, že alkohol za volant nepatrí a tento prípad sa mohol skončiť tragicky.
