Vodič, ktorý havaroval na Trnavskej ceste, bol pod vplyvom drog

Bratislava 20. júna (TASR) - Obmedzenie dopravy na Trnavskej ceste v blízkosti križovatky s Bajkalskou ulicou v Bratislave spôsobil uplynulý štvrtok podvečer vodič pod vplyvom drog. Informovala o tom bratislavská polícia.



Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Lukáš Pecek pripomenul, že podľa doposiaľ zistených informácií narazil 36-ročný vodič z Bratislavy so svojím autom do obrubníka a následne sa s vozidlom prevrátil. Vodiča, ktorý utrpel ľahké zranenie, previezli do nemocnice.







„Dychovou skúškou sa nepreukázalo požitie alkoholu, no skríningový test na drogy, ako aj následné lekárske vyšetrenie v zdravotníckom zariadení vykázali pozitivitu na amfetamín a metamfetamín,“ informoval policajný hovorca. Dodal, že na mieste nehody policajti zaistili i injekčnú striekačku a plastové vrecúško s obsahom neznámej bielej kryštalické látky. Vodič navyše viedol motorové vozidlo napriek zákazu.



Policajti naďalej preverujú okolnosti nehody, zaoberajú sa i vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti.