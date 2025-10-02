Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGICKÉ RÁNO: Vodič neprežil náraz do kamióna na čerpacej stanici

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Presné príčiny, ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Vodič, ktorý vo štvrtok ráno vo vysokej rýchlosti narazil na diaľnici D4 do zaparkovaného kamióna na čerpacej stanici, nehodu neprežil. Jeho spolujazdca previezli k ošetreniu do jednej z nemocníc. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Dnes krátko pred 03.30 h sme na linke 158 prijali informáciu o dopravnej nehode osobného vozidla a kamiónu na diaľnici D4. Policajti toto oznámenie bezodkladne preverili a potvrdili (...),“ spresnil Szeiff.

.

