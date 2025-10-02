< sekcia Regióny
TRAGICKÉ RÁNO: Vodič neprežil náraz do kamióna na čerpacej stanici
Presné príčiny, ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. októbra (TASR) - Vodič, ktorý vo štvrtok ráno vo vysokej rýchlosti narazil na diaľnici D4 do zaparkovaného kamióna na čerpacej stanici, nehodu neprežil. Jeho spolujazdca previezli k ošetreniu do jednej z nemocníc. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Dnes krátko pred 03.30 h sme na linke 158 prijali informáciu o dopravnej nehode osobného vozidla a kamiónu na diaľnici D4. Policajti toto oznámenie bezodkladne preverili a potvrdili (...),“ spresnil Szeiff.
Presné príčiny, ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
„Dnes krátko pred 03.30 h sme na linke 158 prijali informáciu o dopravnej nehode osobného vozidla a kamiónu na diaľnici D4. Policajti toto oznámenie bezodkladne preverili a potvrdili (...),“ spresnil Szeiff.
Presné príčiny, ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.