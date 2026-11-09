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Vodič na Orave unikal policajným hliadkam, následne zomrel v nemocnici
Tridsaťročný muž nereagoval na výzvy policajtov na zastavenie.
Autor TASR
Zákamenné 9. novembra (TASR) - Vodič osobného auta, ktorého v nedeľu (8. 11.) v nočných hodinách v obci Zákamenné v okrese Námestovo prenasledovali policajné hliadky, v pondelok zomrel v nemocnici. Ako TASR informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, úmrtie nesúvisí s vykonaným služobným zákrokom príslušníkov Policajného zboru (PZ). Prípadom sa zaoberá aj Úrad inšpekčnej služby.
Tridsaťročný muž nereagoval na výzvy policajtov na zastavenie. Zasahujúci policajti následne použili donucovanie prostriedky - varovné výstrely do vzduchu, ako aj výstrely smerované na vozidlo. „Pri zákroku nedošlo k zraneniu vodiča,“ podotkla Šefčíková.
Policajným preverovaním bolo zistené, že 30-ročný muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia a má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. „Podľa doposiaľ zistených informácií muž uviedol zasahujúcim policajtom, že mal počas jazdy skonzumovať väčšie množstvo omamných látok,“ priblížila hovorkyňa a zdôraznila, že keďže vzniklo podozrenie, že môže byť ohrozený jeho život a zdravie, policajti bezodkladne privolali rýchlu zdravotnú pomoc.
„Muž bol následne prevezený do nemocnice, kde dnes v ranných hodinách došlo k jeho úmrtiu, ktoré nesúvisí s vykonaným služobným zákrokom príslušníkov PZ,“ dodala Šefčíková s tým, že vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne.
Tridsaťročný muž nereagoval na výzvy policajtov na zastavenie. Zasahujúci policajti následne použili donucovanie prostriedky - varovné výstrely do vzduchu, ako aj výstrely smerované na vozidlo. „Pri zákroku nedošlo k zraneniu vodiča,“ podotkla Šefčíková.
Policajným preverovaním bolo zistené, že 30-ročný muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia a má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. „Podľa doposiaľ zistených informácií muž uviedol zasahujúcim policajtom, že mal počas jazdy skonzumovať väčšie množstvo omamných látok,“ priblížila hovorkyňa a zdôraznila, že keďže vzniklo podozrenie, že môže byť ohrozený jeho život a zdravie, policajti bezodkladne privolali rýchlu zdravotnú pomoc.
„Muž bol následne prevezený do nemocnice, kde dnes v ranných hodinách došlo k jeho úmrtiu, ktoré nesúvisí s vykonaným služobným zákrokom príslušníkov PZ,“ dodala Šefčíková s tým, že vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne.