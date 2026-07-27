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Vodič nákladného auta havaroval v obci Pichne, namerali mu 2,3 promile

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Alkohol tester, ilustračné foto z 31.01.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Polícia obvinila 23-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Autor TASR
Pichne 27. júla (TASR) - Polícia obvinila 23-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V sobotu (25. 7.) skoro ráno viedol opitý nákladné vozidlo v obci Pichne v okrese Snina, kde mu do cesty vbehla lesná zver. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v snahe vyhnúť sa jej prešiel do protismeru, narazil do premostenia a následne aj do oplotenia rodinného domu.

„Policajná hliadka po príchode na miesto dopravnej nehody vodiča okrem iného podrobila aj dychovej skúške. Výsledok bol pozitívny, presiahol 2,3 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že vodič skončil v cele policajného zaistenia.



Vodič so zákazom šoférovania havaroval, odmietol dychovú skúšku



Polícia na východnom Slovensku obvinila 30-ročného muža z trestných činov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Muž mal nehodu napriek zákazu šoférovania, navyše odmietol dychovú skúšku.

Muž viedol osobné vozidlo na ceste medzi obcami Olejníkov a Pečovská Nová Ves v okrese Sabinov, dostal šmyk, prešiel do protismeru a zišiel do priekopy.

Počas nehody poškodil reflexný stĺpik a narazil do betónovej rúry. Pri udalosti sa nikto nezranil. Vodič sa odmietol podrobiť dychovej skúške. „Lustráciou bolo zistené, že zákaz činnosti má uložený až do augusta 2028,“ uviedla hovorkyňa s tým, že vodič skončil v cele policajného zaistenia.
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