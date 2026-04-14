Vodič nákladného vozidla zachytil v Trnave časť lávky pre peších
Pri incidente sa nikto nezranil.
Autor TASR
Trnava 14. apríla (TASR) - Polícia v utorok krátko popoludní zasahovala na Hlbokej ulici v Trnave, kde vodič nákladného vozidla pri prejazde zachytil spodnú časť lávky pre peších. Polícia nehodu eviduje ako škodovú udalosť. TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Pri incidente sa nikto nezranil. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. Polícia nehodu eviduje ako škodovú udalosť. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová, na mieste zasahovali aj hasiči.
Pri incidente sa nikto nezranil. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. Polícia nehodu eviduje ako škodovú udalosť. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová, na mieste zasahovali aj hasiči.