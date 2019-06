PREHNAL TO: Vodič narazil do plotu rodinného domu, ušiel a bol opitý

Muž sa podrobil dychovej skúške, pričom nafúkal 1,45 mg/l (3,02 promile) alkoholu.

Veľké Uherce 18. júna (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky čelí 48-ročný muž z okresu Partizánske. Ten 16. júna ráno narazil so svojím vozidlom Škoda Fabia do oplotenia rodinného domu vo Veľkých Uherciach (okres Partizánske), pričom bol pod vplyvom alkoholu. Informoval o tom v utorok TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.



"Obvinený vodič jazdil 16. júna asi o 8.10 h na aute Škoda Fabia po miestnej komunikácii v obci Veľké Uherce. Dostatočne a plne sa nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, následkom čoho s vozidlom prešiel vpravo mimo cestu, kde narazil do oplotenia rodinného domu. Z miesta dopravnej nehody odišiel a v jazde pokračoval ďalej po miestnej komunikácii," opísal Kudlička.



Vodič sa podľa neho podrobil dychovej skúške, pričom nafúkal 1,45 mg/l (3,02 promile) alkoholu. "Pri dopravnej nehode k zraneniu osôb nedošlo. Celkovú škodu vyčíslili na približne 700 eur. Nezodpovednému vodičovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na jeden rok," dodal.