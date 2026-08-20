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Štvrtok 20. august 2026
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Vodič narazil do stĺpa osvetlenia, dôvodom bola zrejme náhla nevoľnosť

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Pri nehode utrpeli zranenia obe osoby sediace v aute, ktoré previezli do nemocnice.

Autor TASR
Banská Bystrica 20. augusta (TASR) - Dve osoby sa zranili pri štvrtkovej popoludňajšej dopravnej nehode v Banskej Bystrici na Sládkovičovej ulici. Vodič osobného motorového vozidla narazil do stĺpa verejného osvetlenia. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

Podľa doposiaľ zistených informácií k nehode došlo pravdepodobne pre náhlu nevoľnosť vodiča. Na mieste okamžite zasahovali záchranné zložky. Pri nehode utrpeli zranenia obe osoby sediace v aute, ktoré previezli do nemocnice,“ uviedla polícia s tým, že presná príčina a okolnosti nehody sú v štádiu objasňovania.

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