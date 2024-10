OPITÝ ZA VOLANTOM: Vodič narazil do stĺpu, namerali mu 3,5 promile

Handlová 7. októbra (TASR) - Polícia obvinila 30-ročného muža z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V Handlovej 4. októbra narazil so svojím autom do elektrického stĺpu, v dychu mu namerali viac ako 3,5 promile alkoholu. Trenčianska krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.



"Vodič si po tom, ako požil alkoholické nápoje, sadol za volant a spôsobil dopravnú nehodu. Nezvládol riadenie a narazil s autom do elektrického betónového stĺpu," opísala polícia.



Policajti muža podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s výsledkom 3,48 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška mala ešte vyššiu hodnotu, a to 3,62 promile alkoholu. "Vodiča policajti v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. O jeho treste rozhodne súd," doplnila polícia.