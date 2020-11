Vodič nechal naštartované auto, zlodej mu ho ukradol

Bratislava 9. novembra (TASR) - Policajti vypátrali auto, ktoré ukradli naštartované z bratislavského Kollárovho námestia. V prípade sa začalo trestné stíhanie za prečin krádeže. Bratislavskí policajti o tom informujú na sociálnej sieti.



"Odcudzené auto spozoroval muž, ktorý je sledovateľom aplikácie, ktorá vyhľadáva ukradnuté autá. Z uvedeného dôvodu prenasledoval vozidlo až do autodielní na ulici Za stanicou a kontaktoval políciu," priblížili policajti. Osoby z autoservisu eskortovali na policajné oddelenie. Jednu z nich umiestnili do cely policajného zaistenia.



Vo veci sa začalo trestné stíhanie za prečin krádeže. "Za krízovej situácie hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na desať až 15 rokov," podotkli policajti.



Polícia v tejto súvislosti upozorňuje vodičov, aby si chránili svoj majetok. Mali by myslieť na to, že aj pri krátkodobom opustení svojho auta je potrebné zabezpečiť ho pred krádežou.